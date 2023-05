Vídeo: jiboia é resgatada dentro de aparelho de musculação em academia

Uma jiboia, com aproximadamente 1,5 metro e pesando 3 kg, foi resgatada por equipes da Guarda Civil Municipal embaixo de um aparelho de musculação. O caso curioso aconteceu na manhã desta sexta-feira, 26, em uma academia no bairro do Saboeiro, em Salvador.

A serpente foi retirada do local pelo Grupo Especial de Proteção Ambiental (Gepa). Ainda não se sabe como ela entrou na academia.

O animal será encaminhado para o Núcleo de Ofiologia e Animais Peçonhentos da Universidade Federal da Bahia (Noap/UFBA), onde será avaliado para posterior soltura.

Confira os vídeos do resgate

