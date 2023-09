Vídeo: machas de óleo aparecem no mar do Terminal Náutico de Salvador

Novas manchas de óleo foram avistadas nas águas do Terminal Turístico Náutico, em Salvador. Além disso, imagens encaminhadas ao Portal A TARDE mostram uma espécie de líquido amarelado que dão um aspecto de poluído ao mar.

Desde a semana passada, as machas de óleo voltaram a aparecer em praias baianas. Até o momento, o material foi encontrado em Piatã, Amaralina, Pituaçu, Ondina, Paciência, Corsário, Jardim de Alah e Barra. Uma reunião foi realizada na quinta-feira, 14, no CAB, para decidir quais medidas serão tomadas.

O Portal A TARDE tentou entrar em contato com o Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema), que informou encaminhar a demanda para a área técnica. A matéria será atualizada assim que houver um posicionamento.

Por meio de nota, a Limpurb afirmou que “para a retirada do material, as equipes seguem o protocolo determinado pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama)”.

A primeira vez que o material foi avistado em solo baiano foi em 2019. Na ocasião, mais de 120 praias de cerca de 30 cidades foram impactadas na região, com ao menos 30 cidades, como Salvador e Porto Seguro, além da região de Abrolhos.

Divulgação | Cristiano Pinheiro