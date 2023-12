Vídeo: moradores denunciam onda de assaltos em orla da Pituba | A TARDE

Um dos bairros nobres de Salvador, a Pituba tem sido constante alvo de assaltos, principalmente na região da Orla, próximo ao Jardim dos Namorados. A denúncia tem sido feita por moradores locais e foram encaminhadas ao Portal A TARDE.

De acordo com os relatos, os atos criminosos têm sido realizados "em plena luz do dia e com uma quadrilha altamente articulada". Os assaltos ocorrem na avenida Octávio Mangabeira, nas imediações entre o restaurante Habib's e o posto Shell.

"Deixe eu compartilhar aqui minha indignação com vocês. Aquela ciclovia ali é uma emboscada, saindo do Jardim dos Namorados e indo para a Arena Aquática. Nós ciclistas deveríamos interditar até chegar um policiamento e uma segurança adequada. Porque o famoso 'tomão', que nem armado está, pode ficar te esperando para tomar sua bicicleta, como acabou de acontecer comigo em plena tarde" relatou uma denunciante.

As vítimas dos crimes têm sido, na grande maioria das vezes, mulheres e idosos. Os assaltantes também utilizam de arma branca para tomar as bicicletas dos ciclistas. Em vídeos encaminhados ao A TARDE, um dos criminosos aparece usando uma faca (veja o momento do crime abaixo).

A reportagem tentou contato com a Polícia Militar da Bahia (PM-BA) para obter mais informações sobre a segurança na localidade, mas, até o momento, ainda não obteve retorno.

Assista:





Leitor | Portal A TARDE