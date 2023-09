Vídeo: moradores registram tiroteio e homem é morto em Pernambués

Moradores do bairro de Pernambués, em Salvador, registraram um intenso tiroteio na na noite de quinta-feira, 31. Segundo informações de populares, o conflito entre grupos rivais que brigam pelo comando do tráfico de drogas causou pânico entre moradores. Um homem foi encontrado morto no final de linha do bairro.

Em uma das imagens feitas por uma câmera de aparelho celular é possível ouvir diversos disparos. Equipes do PETO da 1ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) foram deslocados para o local e o policiamento segue reforçado no bairro com apoio de equipes da Rondesp Central.

Veja o vídeo:

A TARDE / Leitor