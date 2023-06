Vídeo: Moradores tentam se proteger de tiroteio no Calabar

Um intenso tiroteio tomou conta da região do Calabar, em Salvador, na tarde desta quinta-feira, 8. Moradores registraram a presença de muitas viaturas da Polícia Militar da Bahia (PM-BA) no local.

Em vídeo divulgado nas redes sociais, é possível ver muitos populares ao lado de policiais na localidade. Alguns gritam em protesto contra a situação vivenciada na localidade.

Conforme informações da corporação, um homem foi atingido durante a operação e levado ao Hospital Geral do Estado. No entanto, a vítima não resistiu aos ferimentos. Outros três homens também foram detidos.

Troca de tiros aconteceu na tarde desta quinta-feira, 8, em Salvador | Foto: Reprodução / Redes Sociais

"O traficante Felipe Oliveira Moreira, 23 anos, o "Tirulipa", apontado com um dos líderes de uma facção que atua no bairro do Calabar, em Salvador, foi encontrado na tarde desta quinta-feira, 8, por equipes da 41ª CIPM (Federação). Uma pistola, carregador e munições foram apreendidos com o criminoso, que possuía mandado de prisão.



Os militares patrulhavam no Beco do Calabar, quando se depararam com um grupo de homens armados. Houve confronto e Felipe acabou atingido. O foragido da Justiça foi socorrido, mas não resistiu.

Com ele foram apreendidos uma pistola fabricada na Turquia, calibre 9mm, carregador e munições", diz nota da PM.