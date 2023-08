Vídeo mostra assaltantes armados retirando mulher e criança de moto

Uma mulher e uma criança tiveram que deixar uma moto após a aproximação repentina de assaltantes armados. O caso aconteceu na noite de terça-feira, 1, na Rua Araújo Bulcão, no bairro do Uruguai, em Salvador. A moto foi roubada.

Pelas imagens, é possível notar que o crime aconteceu por volta das 19 horas. Com a abordagem, as vítimas saem do veículo assustadas, sem entender ao certo o que estava acontecendo.

Reprodução

Ao Portal A TARDE, a Polícia Militar da Bahia (PM-BA) disse que não chegou a ser acionada para o caso. Em publicações nas redes sociais, a mulher tenta reaver a moto levada durante o assalto.