Vídeo mostra fila para troca de ingressos em campanha de arrecadação | A TARDE

Absorventes, alimentos e fraldas geriátricas são alguns dos itens que podem ser doados, nesta quinta-feira, 16, em troca do ingresso para o festival de música preta, Afropunk Bahia, que vai ocorrer em Salvador, nesta sexta e sábado, no Parque de Exposições.

As doações são parte da campanha “Gentileza gera Gentileza”, promovida pelo Shopping Center Lapa em parceria com a Central Única das Favelas (CUFA ) e o festival.

Ao total, serão 100 ingressos disponibilizados para a ação. As doações recolhidas serão destinadas para instituições apoiadas pela Centra Única das Favelas - organização brasileira que há mais de 20 anos promove atividades culturais relacionadas ao esporte, educação, cidadania e arte.

A iniciativa do empreendimento faz parte das celebrações no Mês da Consciência Negra, oportunizando a participação de baianos e baianas no festival, ao mesmo tempo, em que reforça a cultura da solidariedade na cidade mais negra fora da África.

Veja Vídeo





Divulgação