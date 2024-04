Vídeo mostra mulher entrando em veículo de motorista acusado de abuso | A TARDE

A Polícia Civil já identificou o motorista por aplicativo que teria abusado sexualmente de uma passageira durante uma corrida em Salvador. Imagens feitas por uma câmera de videomonitoramento instalada na rua onde a mulher estava mostra o momento em que a vítima entra no veículo.

O Portal A Tarde recebeu um print da chamada feita pela mulher para o aplicativo '99Pop'. Às 23h35 do dia 19 de março, terça-feira, a vítima, identificada pelas iniciais M.C.D, sai de um imóvel localizado em Armação, na Orla de Salvador. Ela entra no carro, modelo HB20, de cor branca. O destino final seria o bairro de Sete de Abril, na periferia da capital baiana. 30 minutos após entrar no veículo, às 00h05, a chamada é encerrada no aplicativo.



A reportagem não teve acesso a detalhes do depoimento, mas M.C.D teria sido estuprada dentro do carro e foi abandonada pelo motorista. Ela registrou o crime na Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (DEAM). Na unidade, ela foi acolhida e encaminhada para passar por exames que comprovem o abuso no Instituto Médico Leal (IML). A jovem também deu entrada no Hospital da Mulher para receber as medicações contra Infecções sexualmente transmissíveis (ISTs). O motorista ainda não foi localizado.

Vídeo

As imagens feitas por uma câmera de segurança instalada na rua vai ajudar a polícia nas investigações. Na imagem é possível ver o veículo branco chegando no imóvel. O relógio marca exatamente o horário da chamada, 23h35. Logo em seguida a vítima sai olhando o aparelho celular. Ela entra no carro, o motorista manobra na rua e segue.

A identidade do motorista que aparece na chamada foi revelada, mas a reportagem ainda não recebeu informações oficiais da plataforma 99Pop se o condutor seria o proprietário da conta. O caso segue sendo investigado pela DEAM. O resultado o laudo do IML ainda será divulgado.