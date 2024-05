Vídeo mostra troca de tiros entre vizinhos em condomínio de Salvador | A TARDE

Uma câmera de segurança registrou a troca de tiros entre vizinhos, ocorrida no dia 2 de maio, em um condomínio de Patamares, em Salvador. [Assista vídeo abaixo]





Reprodução/Redes Sociais

As imagens mostram um dos homens envolvidos na briga vestindo uma blusa azul, sentado na sala da casa onde mora, momentos após uma primeira discussão com o vizinho, que chegou às vias de fato. Este outro vizinho, que aparece sem camisa, retorna armado à casa do homem, que percebe a movimentação e sai da sala.



O homem sem camisa então invade armado a casa do vizinho, que também pegou uma arma e disparou contra ele, dando início à troca de tiros. O homem sem camisa, que invadiu a casa do vizinho, é baleado na barriga e vai embora. Ele foi atendido em unidade de saúde e recebeu alta.



Segundo a Polícia Militar (PM), agentes da 15º CIPM foram acionados para apurar a denúncia de troca de tiros no local. Ao chegarem no condomínio, os PMs foram até a residência onde ocorreu o caso, acompanhados pelo síndico. Uma arma de fogo foi apreendida no local. Posteriormente, testemunhas e a companheira de um dos envolvidos foram encaminhados à Central de Flagrantes para o registro da ocorrência.



Briga por causa de jogo de bola entre crianças



A troca de tiros foi motivada por uma briga por causa de um jogo de futebol entre crianças. Durante a brincadeira, o homem que aparece com a camisa azul, dentro de casa, teria reclamado porque as crianças estariam jogando bola em local não permitido e que, durante o jogo, um objeto na casa dele teria sido quebrado.



O homem que aparece no vídeo invadindo a casa do vizinho seria pai de uma das crianças e não gostou da reclamação. A partir daí, uma discussão se iniciou entre os dois e eles chegaram às vias de fato. Na confusão parte da porta da casa do homem que teve a casa invadida foi quebrada.



Posteriormente, a briga foi apartada, mas o homem que invadiu a casa do vizinho retornou armado e o tiroteio foi iniciado.

