Vídeo: motociclista cai em cratera na Avenida Paralela | A TARDE

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento exato em que um motociclista sofre um acidente ao passar por um buraco aberto na pista da Avenida Luis Viana Filho (Paralela), em Salvador. O registro foi feito na noite de quarta-feira, 5, na altura do bairro do Imbuí.

O autor do vídeo fazia imagens do buraco na rua e relatava ter perdido "um pneu", quando flagrou o momento exato do acidente. O motociclista é lançado da moto e cai no meio da via. Não há detalhes sobre seu estado de saúde.

Assista:





Reprodução | Redes Sociais

Por meio de nota, a Secretaria Municipal de Manutenção (SEMAN) afirmou ter feito o reparo do asfalto ainda na noite de quarta-feira. Além disso, a previsão é de um retorno local para aplicar o CBUQ - Concreto Betuminoso Usinado a Quente - após a melhora do clime, já que Salvador sofre com chuvas fortes durante toda a semana. A Seman também enviou imagens do reparo.

