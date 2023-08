Vídeo: motociclista fica ferido em acidente na Avenida Bonocô

Um motociclista caiu e ficou ferido em acidente na Avenida Mário Leal Ferreira, conhecida como Bonocô, em Salvador, nas primeiras horas da manhã desta sexta-feira, 11. O acidente aconteceu no sentido Vale do Nazaré e causou transtornos ao trânsito da capital baiana.

De acordo com a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), o motociclista caiu e ficou na via. Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local e uma via foi interditada para o atendimento à vítima. Não há maiores informações sobre o seu estado de saúde.

Por causa do acidente, há ocorrência de óleo na pista, aliado ao asfalto molhado por causa da chuva. Com isso, o trânsito na avenida é complicado, com engarrafamento até o acesso ao Dique do Tororó.

Veja vídeo:

Reprodução | Redes Sociais