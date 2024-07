Vídeo: Motorista de aplicativo tem carro roubado durante corrida

Aplicativo registrou toda a ação - Foto: Reprodução

Um motorista de aplicativo teve o carro Fiat Siena roubado por quatro suspeitos na madrugada deste domingo, 30, no bairro da Barra, ponto turístico de Salvador. Um aplicativo instalado no celular do motorista filmou toda a ação. O caso aconteceu na Rua João Pondé. Ninguém ficou ferido.

Imagens mostram o momento em que a passageira entra no carro, e em seguida, três homens obrigam o motorista e a passageira a saírem do carro, enquanto outro fica dentro do carro. As imagens ainda registram percurso feito pelos suspeitos.

Os homens tinham chegado em outro veículo. Além do carro, a mala da passageira e o celular do motorista. O carro do motorista de aplicativo foi encontrado nesta segunda-feira, 1º, no bairro da Federação, na capital baiana.

Em contato com o Portal A TARDE, a Polícia Civil informou que a Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos investiga o caso e identificar os autores do crime.