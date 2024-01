Vídeo: motorista perde controle do carro e capota na Av. 29 de Março | A TARDE

Um homem perdeu o controle do veículo e capotou na manhã deste sábado, 13, na localidade da avenida 29 de Março, em Salvador.

Apesar do impressionante acidente, o motorista não teve nenhum ferimento. A situação aconteceu por volta das 5h, próximo da avenida Orlando Gomes.

Informações preliminares apontam que o condutor perdeu o controle do carro, invadiu uma ciclovia, bateu no poste e capotou após subir no acostamento.

Segundo a Superintendência de Trânsito (Transalvador), o veículo não atrapalha o trânsito, uma vez que caiu fora da pista.

Assista:

Reprodução