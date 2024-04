Vídeo: motorista perde controle e ônibus fica atravessado em Salvador | A TARDE

Um ônibus com cerca de 15 passageiros ficou atravessado na pista na manhã desta terça-feira, 02, em Salvador. O acidente aconteceu na ladeira do Morro do Gato, em Ondina. De acordo com o motorista, o veículo apresentou uma pane e derrapou na pista. Chovia no momento do acidente.



Antes de ficar atravessado na rua, o ônibus bateu em um carro que estava estacionado na rua, além de um poste. Os passageiros não ficaram feridos e todos já deixaram o local. De acordo com a Superintendência de Trânsito e Transporte de Salvador (Transalvador), o veículo permanece atravessado na pista. A via segue interditada e os motoristas estão tendo que utilizar as avenidas Oceânica e Centenário.