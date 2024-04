Vídeo: motorista se distrai e tem carro roubado na Cidade Baixa | A TARDE

Câmeras de segurança registraram o momento exato em que um carro foi assaltado, na noite desta terça-feira, 16, na Praça Dendezeiros, que fica localizada no bairro do Caminho de Areia, em Salvador.

Pelas imagens, que o Portal A TARDE teve acesso, é possível ver que a localidade está movimentada. Um suspeito desce de um dos carros e observa a chegada de sua vítima. O comparsa que dirigia sai do local, para evitar chamar atenção.

Na sequência, o suspeito vê que o motorista se distraiu ao ficar com a porta do carro aberta e se aproxima, anunciando o assalto. O dono do veículo se afasta e o ladrão assume a direção, fugindo do local.

O Portal A TARDE tentou contato com a Polícia Militar (PM-BA), com a finalidade de obter mais informações. No entanto, até o momento, ainda não obteve retorno.

Assista:





Reprodução | Redes Sociais