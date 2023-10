Vídeo: mulher é resgatada debaixo do trilho do metrô | A TARDE

Uma mulher foi resgatada ensanguentada nos trilhos do metrô da estação Pituaçu na tarde desta sexta-feira, 27. Segundo relatos enviados ao Portal A TARDE por passageiros que estavam no local, minutos após a mulher ser resgatada, um estudante com farda de escola particular foi visto sendo imobilizado por seguranças da CCR Metrô.

Ainda não há confirmação oficial do que tenha ocorrido, mas, segundo os passageiros, o mesmo jovem teria empurrado a mulher nos trilhos.

Em imagens recebidas pelo Portal A TARDE, possível ver a mulher sendo resgatada numa maca e recebendo os primeiros socorros. Uma das pessoas que estava no local, contou ainda que era possível ver ferimentos na cabeça e no braço. Vítima foi retirada com vida.

Procurada, a assessoria da CCR Metrô informou confirmou o resgate, mas não deu detalhes do que tenha ocorrido.

"A CCR Metrô Bahia informa que na tarde desta sexta-feira, 27, os Agentes de Atendimento e Segurança da concessionária atuaram para o auxílio a uma cliente na Estação Pituaçu de Metrô, na Linha 2. A concessionária acionou a Polícia Militar e o SAMU para condução da ocorrência. A CCR Metrô Bahia está à disposição das autoridades para contribuir com as investigações. A Linha 1 não foi afetada. A circulação de trens já foi normalizada"

Mulher foi resgatada com ferimentos na cabeça e braço Redes Sociais