Vídeo: mulher sofre intolerância religiosa dentro do metrô | A TARDE

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra uma jovem e um homem discutindo sobre religião no metrô de Salvador nesta segunda-feira, 15, entre a estação Pituaçu e Tamburugy, Em postagem feita por um passageiro que estava na mesma viagem, a denúncia é de que houve intolerância religiosa.

Segundo relatos nas redes sociais, tudo começou quando após o homem se incomodar pelo fato da mulher utilizar fio de conta, um colar que faz parte do ritual do candomblé, no mesmo espaço que ele. Nas imagens, foi possível notar uma série de falas violentas, desrespeitosas, em tom de importunação pelo fato dela não ser evangélica.

A mulher chegou a rebater os ataques: "Você insiste em colocar diabo na religião dos outros, você é intolerante. Deixe minha religião em paz", disse a mulher.

Ao Portal A TARDE, A CCR Metrô Bahia afirmou que não houve o registro de denúncia, mas disse repudiar qualquer prática de atos de intolerância e desrespeito.

"A concessionária reforça que a equipe de Agentes de Atendimento e Segurança está disponível para prestar todo o atendimento e auxílio aos clientes e orienta que todo caso de intolerância ou agressão seja registrado para tomada das devidas providências. A CCR Metrô Bahia está à disposição das autoridades para contribuir com as investigações".