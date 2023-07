Vídeo: ônibus cai em buraco na Avenida Suburbana

Um ônibus do transporte coletivo de Salvador caiu em um buraco e ficou atolado na Avenida Suburbana, em caso registrado na manhã desta segunda-feira, 17. O momento chegou a ser registrado em vídeo pelos presentes.

Os passageiros que estavam dentro veículo precisaram descer com a ajuda do motorista e do cobrador do veículo. O pneu ficou dentro da cratera que foi formada em uma das principais vias da capital baiana. O trânsito da região está congestionado.

null Reprodução

O ônibus foi retirado com a ajuda de um outro veículo do transporte público de Salvador. Agentes da Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador) ajudam na organização do fluxo na Avenida e na retirada do local.