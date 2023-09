Vídeo: ônibus é incendiado após homem morrer em operação policial

Um ônibus foi incendiado por criminosos na noite desta segunda-feira, 11, na Avenida Edgar Santos, trecho de Narandiba, na periferia de Salvador. De acordo com leitores do Portal A Tarde, o veículo foi interceptado por homens armados que mandaram os rodoviários descer e tocaram fogo. Eles utilizaram gasolina para incendiar o ônibus que ficou atravessado na pista. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o veículo pegando fogo.

De acordo com moradores que testemunharam o crime, a ação teria sido em retaliação a morte de um jovem que foi baleado durante uma operação militar no bairro. A vítima, identificaficado como Jonatas Bispo, chegou a ser socorrida para a emergência do Hospital Geral Roberto Santos (HGRS), no Cabula, mas terminou morrendo após dar entrada na unidade.

Ainda durante a noite de segunda-feira, 11, os moradores interditaram a Avenida Edgar Santos em protesto contra a ação policial. Segundo os relatos, o homem trabalhava em um lava jato bem próximo de casa e foi morto no momento em que ajudava uma vizinha a fazer uma mudança.

Em nota, a PM informou que policiais militares da 23ª CIPM realizavam rondas, quando receberam a denúncia de populares de homens armados na Travessa Ubatã, bairro Narandiba.

No local, os suspeitos ao perceberem a presença dos militares, efetuaram disparos de arma de fogo e houve o revide. Durante a fuga, os criminosos dispersaram, nas proximidades, um carregador de pistola calibre 380 com 11 munições intactas, dois cartuchos deflagrados de pistola 9mm, 40 pinos de cocaína.

Após os disparos, os militares encontraram um suspeito ferido com um revólver calibre 38 com três munições deflagradas e duas intactas. Todo o material apreendido foi encaminhado ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), onde a ocorrência foi registrada.

A Secretaria de Mobilidade de Salvador informou que o ônibus que fazia a linha Arenoso x Estação Imbuí ficou parcialmente destruído e foi recolhido para a garagem da empresa. “O itinerário dos coletivos que circulam na região segue mantido”, garante a secretaria. Esse é o sétimo ônibus incendiado em 2023. A pasta reforça que atos de vandalismo geram prejuízos para a população, como o aumento no tempo de espera e redução na oferta de viagens.