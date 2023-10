Vídeo: ônibus é incendiado em Cajazeiras; saiba detalhes | A TARDE

Em protesto pela morte de um morador de Cajazeiras, em Salvador, populares incendiaram um ônibus na região de Jaguaripe, ainda no bairro, no início da noite desta segunda-feira, 30.

A situação ocorreu próximo de uma das principais maternidades da capital baiana, a Albert Sabin. O veículo incendiado fazia a linha 1026 (Estação Mussurunga x Fazenda Grande 1/Boca da Mata). Por causa do ato criminoso, o serviço de transporte público na região foi suspenso.

De acordo com a Secretaria de Mobilidade (Semob), a situação foi confirmada por volta das 18h. Ainda de acordo com a pasta, com a ocorrência já são 10 ônibus incendiados desde o começo do ano, apenas em Salvador. Cada coletivo tem um custo médio de R$ 750 mil reais.

Bombeiros estão no local para debelar as chamas, equipes da Semob e Polícia Militar também acompanham a ocorrência. Ainda não há informações de feridos.

Confira:

Divulgação