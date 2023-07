Vídeo: ônibus é incendiado por criminosos na Sussuarana

As primeiras horas da manhã desta sexta-feira, 28, foram de terror para moradores na Avenida Ulysses Guimarães, no bairro de Sussuarana, em Salvador. Por volta das 5h15, homens armados abordaram um ônibus do sistema de tranporte público da capital baiana, ameaçaram passageiros e motoristas e os fizeram descer do veículo, que logo em seguida foi incendiado. Em seguida, um micro-ônibus foi apedrejado.

Conforme relatos de passageiros nas redes sociais, os criminosos chegaram em um carro, fecharam o ônibus e começaram a gritar e ameaçar as pessoas. Não há relato de feridos.

Após o ônibus ser incendiado (veja vídeo abaixo), o Corpo de Bombeiros foi acionado e trabalhou para conter o incêndio, que deixou o coletivo completamente destruído. A Polícia Militar também esteve no local, mas ninguém foi preso. O policiamentoe foi reforçado no bairro.

Por causa do ocorrido, os ônibus não estão circulando na região nesta sexta-feira e os moradores precisam caminhar até o CAB para conseguir transporte. Ainda não há previsão de quando o serviço será retomado.

A superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) informou, por meio das redes sociais, que o trânsito está lento nos dois sentidos da Avenida Ulysses Guimarães. Por volta das 7h20, um guincho estava no local para realizar a remoção do veículo.

Além disso, com o incêndio do ônibus, a fiação foi atingida e parte do bairro está sem luz.

Veja vídeos:

Reprodução | Redes Sociais

Reprodução | Redes Sociais