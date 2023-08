Vídeo: ônibus é incendiado por criminosos no bairro de São Marcos

Um ônibus foi incendiado por criminosos na manhã desta quarta-feira, 09, na rua São Marcos, bairro de São Marcos, em Salvador. Por causa da situação, o trânsito está interditado nos dois sentidos da via. Os moradores estão tendo que andar até a entrada do bairro, próximo a avenida São Rafael, para conseguir pegar a condução.

Equipes do Corpo de Bombeiros conseguiram controlar as chamas. O veículo ficou completamente destruído. Policiais militares realizam operação no bairro para tentar localizar os criminosos. As primeiras informações, são de que o ato criminoso é uma retaliação dos traficantes de uma comunidade conhecida como Coroado.

Por causa das chamas altas a energia teve que ser desligada na rua principal do bairro. A Secretaria de Educação de Salvador informou "que em decorrência da sensação de insegurança no bairro, a gestão da Escola Eduardo Freitas suspendeu as atividades para os 113 alunos, nesta terça-feira, 8.

Por meio de nota, a Polícia Militar informou que houve uma troca de tiros na segunda-feira e dois suspeitos terminaram sendo baleados. Eles teriam sido socorridos e terminaram morreram no hospital. Esse teria sido o motivo para o atentado registrado nesta quarta-feira.

Alessandro Isabel