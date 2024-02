Vídeo: ônibus pega fogo e fica completamente destruído em Salvador | A TARDE

Um ônibus pegou fogo na manhã desta segunda-feira, 5, na Rua Dr. Arlindo Teles, próximo ao final de linha do bairro da Santa Mônica, em Salvador. O inciddente aconteceu por volta das 12h15.

O Portal A TARDE flagrou o momento em que o coletivo, que fazia a linha Costa Azul - Santa Mônica, estava em chamas.

Segundo as informações iniciais, ao notar que o ônibus começou a pegar fogo, o motorista parou o veículo e evacuou o mesmo. Não há relação criminosa. Ninguém ficou ferido.

A fiação que fica no local do incêndio também foi atingida. A reportagem entrou em contato com a Coelba e o Corpo de Bombeiros para obter mais informações e aguarda resposta.

Veja vídeos:

Fernando Valverde | Ag.A TARDE