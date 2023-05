Vídeo: ônibus quebra e fica atravessado na Avenida Contorno

Um ônibus quebrou e ficou entre duas vias da Avenida Contorno, em Salvador, no início da tarde desta sexta-feira, 26. Apesar do susto, ninguém ficou ferido e não há relatos de acidentes no local.

Por volta das 13h10, o ônibus descia a avenida no sentido Comércio, quando teve problemas mecânicos e ultrapassou a barreira de proteção e invadiu a via no sentido Canela. Os passageiros deixaram o coletivo.

De acordo com a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), o incidente causou lentidão nas duas vidas da Avenida Contorno. Agentes do órgão de trânsito foram acionados para a ocorrência.

A remoção do ônibus já foi iniciada com o uso de um guincho.

null Reprodução