VÍDEO: Pai com criança tem carro roubado por 'encapuzado' em Salvador

Pai ainda chega a tirar a filha do carro e também uma sacola, antes do automóvel ser levado - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Um homem teve o carro roubado na frente de casa, na manhã desta segunda-feira, 1º, no bairro do Engenho Velho de Brotas, em Salvador. Ele estava com sua filha, uma criança de apenas três anos, no momento do crime.

Imagens gravadas por câmeras de segurança mostram o momento em que o rapaz se aproxima do veículo, modelo Fiat Palio, e chega a colocar a menina no banco de trás. Um indivíduo encapuzado se aproxima e anuncia o assalto.

O pai tira a filha do carro e também uma sacola, antes do automóvel ser levado pelo criminoso. Ele ainda chega entrega a chave e o celular para o indivíduo.

A Polícia Militar foi acionada pelo dono do veículo, mas até o momento o suspeito não foi identificado nem o carro foi recuperado.

