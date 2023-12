VÍDEO: Passageiros esperam mais de 2h para ferry-boat atracar na Ilha | A TARDE

Passageiros reclamam sobre espera de mais de duas horas para a embarcação do ferry-boat Ivete Sangalo atracar no início da noite desta terça-feiram, 12, no Terminal Bom Despacho, na Ilha de Itaparica.

"Estamos aqui a ver navio, tudo presos no ferry-boat. Ninguém dá resposta nenhuma para gente, fica aqui sem resolver nada, a gente não sabe o que faz. Estamos aqui no ferry-boat Ivete, já está no outro lado de Bom Despacho, só que cheio de pacientes, pessoas especiais, ambulâncias, pessoas do interior, há mais de duas horas e meia só rodando", disse a passageira Tâmara Souza.

Por meio de nota, a Internacional Travessias, concessionária responsável pelo transporte, informou que o Terminal está sem energia elétrica desde o fim da manhã desta terça. De acordo com a empresa, as atividades de embarque atuam com limitações, mesmo com gerador e, por causa da situação, a embarcação demorou para atracar.

Cidadão Repórter | Via WhatsApp

A Coelba informou que as equipes de manutenção estão atuando no restabelecimento da energia elétrica. Segundo a concessionária, a interrupção de energia foi provocada por causa de uma árvore que caiu sobre a rede elétrica.

Ainda de acordo com a Coelba, técnicos foram encaminhados ao local para atuar na recomposição de cabos e normalização do fornecimento de energia. Ainda não há previsão de conclusão do serviço.