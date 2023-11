Vídeo: passageiros ficam presos em elevador do metrô na Estação Pirajá | A TARDE

Três pessoas ficaram presas no elevador do metrô, no início da tarde de segunda-feira, 20, na Estação Pirajá, em Salvador. O vídeo do momento foi compartilhado por um dos envolvidos na situação.

No Instagram, Welder Costa, que é funcionária de uma empresa que atua no segmento de telecomunicação de Salvador, aparece dentro do equipamento com uma mulher e um outro rapaz.

"Estou preso no metrô há uns 15 minutos. Gente do céu, ficar preso no metrô... estou suando aqui. Tem 15 minutos tentando chamar e o pessoal pedindo para manter a calma. Lógico que estou calmo, estou super tranquilo", disse Welder.

Através de nota, a CCR Metrô Bahia confirmou o ocorrido, mas informou que os clientes teriam sido liberados do elevador em cerca de sete minutos. A empresa contou também que ninguém solicitou atendimento médico.

Por fim, a concessionária ressaltou que todos os elevadores do Sistema Metroviário contam com um botão intercomunicador e um número telefônico para acionamento em casos de emergência.

Assista:





Reprodução | Instagram