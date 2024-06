Vídeo: Pinguim é resgatado em praia de Itapuã | A TARDE

A praia de Itapuã tem sido palco de grandes surpresas. Além de uma boia imensa que surgiu no mar, um pinguim também foi encontrado na região na noite desta quarta-feira, 5.



O animal foi localizado por pessoas que passavam pela praia por volta das 21h, na localidade próxima ao bar posto 12. Uma guarnição da 15ª CIPM passava na localidade e acionou a Companhia de Polícia de Proteção Ambiental (COPPA).

O animal foi resgatado e encaminhado ao para o Instituto de Mamíferos Aquáticos (IMA), em Pituaçu, para receber os devidos cuidados.

Em imagens divulgadas nas redes sociais, é possível ver uma pessoa segurando o animal e demonstrando surpresa com a presença da ave.

As informações foram confirmadas ao Portal A TARDE pela comandante da Coppa, major Érica Patrícia, que refoçou os cuidados necessários ao encontrar com animais dessa éspécie.



"É importante que as pessoas tenham atenção e evitem tocar no animal, sobretudo por conta da gripe aviaria que tem assolado. É sempre bom usar máscara o chegar perto e, de imediato, acionar a polícia ambiental para fazer a retirada correta. O animal está sendo encaminhado lá para o Instituto Mamíferos Aquáticos para recepcionar os devidos cuidados. A Coppa, mais uma vez, preservando o presente para garantir o futuro, ainda mais hoje, no Dia Mundial do Meio Ambiente", disse.

