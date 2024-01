Vídeo: PM encerra festa em Cajazeiras X e confusão é registrada | A TARDE

Um homem foi detido levado para a Central de Flagrantes após a polícia encerrar uma festa ilegal no bairro Cajazeiras X. O caso aconteceu na noite de domingo, 14, no setor 2.

De acordo com a Polícia Militar, os policiais do 22º BPM foram acionados para averiguar denúncias de uma festa perturbando o sossego. No local, eles constataram o fato e realizaram a condução do automóvel que estava sendo utilizado para promover a festa ilegal para o pátio do Detran.

Além disso, o proprietário do veículo também foi detido. Conforme a PM, a condução "foi necessária" por "embriagado", ele ter desacatado a guarnição.

Um vídeo recebido pela reportagem do Portal A TARDE mostra o momento em que policiais abordam um homem próximo a viatura. Ao mesmo tempo, uma mulher parece exaltada junto aos militares. Outras pessoas que estavam na festa também aparecem ao redor.

Reprodução | Redes Sociais

Veja a nota da PM



"Na noite de domingo (14), policiais militares do 22º BPM foram acionados para averiguar denúncias de uma festa perturbando o sossego, no setor 2 Cajazeiras X.

Ao chegarem, os militares constataram o fato e realizaram a condução do automóvel que estava sendo utilizado para promover a festa ilegal para o pátio do Detran, foi necessária também a condução para a Central de Flagrantes do proprietário do referido veículo que embriagado desacatou a guarnição."