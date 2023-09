Vídeo: polícia realiza megaoperação em bairros de Salvador

O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), deflagrou nas primeiras horas desta sexta-feira, 22, uma megaoperação para cumprimento de mandado de prisão e busca e apreensão contra um grupo criminoso com atuação no tráfico de drogas e diversos homicídios em bairros de Salvador.



Mandados também estão sendo cumpridos em Feira de Santana e no Sistema Prisional. "Esse grupo é responsável por mais de 30 homicídios. É uma operação resultante do trabalho investigativo de mais de um ano conduzidas por equipes do DHPP", explicou a diretora do DHPP, delegada Andréa Ribeiro.

As primeiras informações dão conta de que 8 alvos já foram alcançados. A polícia não informou o estado de saúde dos suspeitos. Na capital, a ação acontece em Águas Claras, Valéria e bairros próximos como a Palestina. Ainda de acordo com a polícia, a operação não tem relação com as ações que ocorrem no bairro de Valéria e Subúrbio Ferroviário desde a semana passada.



Participam também da operação integrada coordenada pela Polícia Civil com todas as forças que atuam na segurança pública da Bahia a Superintendência Inteligência da SSP, Departamento de Polícia Metropolitana (Depom), Departamento Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (Denarc), Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic), Departamento de Inteligência Policial (DIP), Departamento Repressão e Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro (Draco), Coordenação de Operações e Recursos Especiais (Core) e Coordenação de Polícia Interestadual (Polinter), diversas unidades da Polícia Militar, Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal.





Divlugação | SSP-BA





Alessandro Isabel





