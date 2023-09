Vídeo: polícia realiza operação em Valéria 14 dias após morte de PF

A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO), com participações da Polícia Civil, Polícia Federal e Polícia Militar, realiza desde a manhã desta sexta-feira, 29, uma megaoperação no bairro de Valéria, em Salvador. A ação policial aconteceu duas semanas depois de uma operação no mesmo local, que terminou com a morte do agente federal Lucas Caribé.

Por conta da operação, diversos veículos, incluindo o caveirão blindado do Comando de Operações Especiais (COT), circulam no bairro, conforme vídeos que circulam nas redes sociais. Além disso, as forças de segurança fecharam o acesso ao bairro via BA-528, conhecida como Estrada do Derba.

Informações iniciais são de que a polícia prioriza encontrar um traficante conhecido como Escobar, que seria mandante de diversos homicídios que aconteceram no bairro de Valéria nos últimos anos. Um homem teria sido morto em confronto, mas sua identidade não foi confirmada.

Em nota, a Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob) informou que os ônibus do transporte público de Salvador pararam de passar pelo local por causa da ação policial. De acordo com a Semob, os ônibus seguem até a região de Penacho e de lá retornam para os destinos. Agentes da secretaria monitoram a circulação dos veículos.

Veja vídeo:







Reprodução | Redes Sociais