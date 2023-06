Vídeo: policiais e equipe de TV são atacados durante guerra de espadas

Dois casos de guerra de espadas foram registradas entre a noite de quarta-feira, 28, e o início desta quinta-feira, 29, em bairros de Salvador. A prática, proibida, aconteceu nas regiões de Itapuã e no subúrbio Ferroviário. Em um dos casos, já na manhã desta quinta em Periperi, uma equipe de reportagem da TV Bahia e um viatura da Polícia Militar, que foi atender a ocorrência, foram alvos de um homem que atirou os artefatos.

Conforme as informações a Polícia Militar, o "homem foi preso em flagrante após soltar espadas que atingiram uma viatura e um carro de reportagem de uma emissora de televisão. Com ele foram encontradas e apreendidas cinco espadas intactas". O caso aconteceu por volta das 6h.

Ainda segundo a corporação, ele foi flagrado por guarnições da Companhia Independente de Policiamento Tático (CIPT)/ Rondesp BTS que realizavam rondas na localidade e avistaram um grupo participando da guerra de espadas. O homem foi flagrado ainda com o artefato aceso em mãos, que ao ser lançado, atingiu a viatura, além de um carro da imprensa que estava presente no local. O suspeito foi encaminhado para Central de Flagrantes, onde está sendo realizado o registro.

Em imagens enviadas ao Portal A TARDE é possível ver a guerra acontecendo nas duas localidades.

Já na noite de quarta, policiais militares da 15ª CIPM realizaram rondas no bairro de Itapuã, com o intuito de reprimir o uso de artefatos explosivos na região. Durante as ações, as equipes tiveram informações sobre pessoas realizando guerra de espadas e perturbação do sossego público, mas durante a realização das rondas, não houve registro de anormalidade ou feridos.

Uma operação conjunta foi realizada na quarta e na madrugada desta quinta, visando prevenir e coibir a guerra de espadas no bairro de Periperi. Mesmo com a conclusão da operação, o policiamento seguiu intensificado em toda localidade.

Segundo a corporação, das 14h às 20h de quarta-feira, a 18ª CIPM realizou, com apoio do Esquadrão de Motociclistas Águia e da Transalvador, blitz e abordagens na Rua Doutor Barreto. Foram abordadas 155 pessoas e 100 veículos quatro e duas rodas. Também foram autuados 64 veículos e motos e 25 foram removidos.

Ainda conforme a PM, das 18h às 3h desta quinta, a 18ª CIPM, com apoio do Batalhão de Choque, do Batalhão de Patrulhamento Tático Móvel (Batamo) e do Comando de Policiamento Regional da Capital - Baía de Todos os Santos (CPRC-BTS), seguiu em operação na prevenção à guerra de espadas na rua Dr. Almeida, na praça principal da Urbis e adjacências, com rondas e ponto base, para garantir a segurança da população de Periperi. Ninguém foi preso durante essa atuação.