Vídeo: prédio de três andares desaba no bairro de Cosme de Farias

Uma casa de três andares desabou na noite deste domingo, 3, na localidade conhecida como Baixa do Tubo, no bairro de Cosme de Farias, em Salvador. A Defesa Civil de Salvador (Codesal) informou que não houve registros de vítimas.

Segundo o órgão municipal, cachorros treinados fizeram as buscas pelos escombros. Três viaturas do Corpo de Bombeiros foram enviadas para o local da ocorrência, assim como da Codesal e da Polícia Militar (PM-BA). A Coelba também foi acionada para atuar na área.

Diretor da Codesal, Sosthenes Macedo informou que moradores disseram que o prédio tinha três andares: o primeiro funcionava como estufaria e o segundo e terceiro, como apartamentos.

Duas pessoas residiam no prédio, mas não estavam no local no momento do acidente, que aconteceu por volta das 20h. Uma retroescavadeira foi levada até o local para ajudar na retirada dos escombros.

Ainda não há informações sobre o que causou o desabamento e também não é possível afirmar se outros imóveis da rua Edson Saldanha tiveram a estrutura afetada.

Vídeo:

Divulgando