Vídeo: profissionais da enfermagem realizam manifestação em Salvador | A TARDE

Profissionais da enfermagem das esferas, municipal, estadual, serviços privados, filantrópicos, home care e corporativas, se uniram, nesta terça-feira, 05, em mobilização, pela efetivação do piso nacional da categoria, garantido por Lei aprovada em 2021.

De acordo com a categoria, eles estão sofrendo interferências por parte do STF, AGU e Ministério da Saúde que, de acordo com os profissionais estão desconfigurando a realidade do piso nacional.

"O piso não tem sido pago no vencimento base, não abrange todas as categorias, como a exemplo, o pessoal de home care e cooperativa, além das empresas terceirizadas que não receberam os valores já repassados tanto pela prefeitura como pelo governo do estado", detalha Lilia Carneiro, enfermeira e diretora do Sindicato dos Servidores da Prefeitura de Salvador, Sindseps.

A mobilização ocorreu de forma pacífica. Em carros enfileirados, os profissionais seguiram para a governadoria, no Centro Administrativo da Bahia, CAB, em Salvador, na tentativa de dialogar com as autoridades. A mobilização deixou o trânsito complicado na região.

