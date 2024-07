VÍDEO: San Martin é palco de guerra de espadas durante a madrugada

Diversos carros trafegam normalmente pela pista enquanto a 'guerra' acontece - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Uma guerra de espadas foi registrada durante a noite desta quarta-feira, 19, em plena Avenida San Martin, em Salvador. Os registros foram feitos por populares e compartilhados nas redes sociais.

Ainda não é possível confirmar se o foguetório teria sido promovido por pessoas ligadas a grupos criminosos ou apenas populares comuns. Nas imagens, diversos carros trafegam normalmente pela pista enquanto a 'guerra' acontece.

Informações preliminares, obtidas com moradores da região e testemunhas, indicam que o 'confronto' envolvendo espadas teria sido promovido por pessoas dos bairros de Fazenda Grande do Retiro e IAPI.

O Portal A TARDE tentou contato com a Polícia Militar (PM-BA), com a finalidade de obter mais informações sobre o ocorrido. No entanto, até o momento do fechamento desta matéria, ainda não houve atualização.

Assista: