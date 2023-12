Vídeo: Sucuri de quase 3 metros é encontrada no presídio de Salvador | A TARDE

Uma cobra da espécie Sucuri foi encontrada e resgatada na noite de quarta-feira, 13, dentro do Complexo Penitenciário, no bairro de Mata Escuro, em Salvador.

Informações da Guarda Civil Municipal (GCM) apontam que o animal possui cerca de três metros e aproximadamente 20 quilos.

O Grupo Especial de Proteção Ambiental (GEPA) foi acionado e esteve no local para fazer a remoção do animal, que foi prontamente encaminhado ao Centro de Triagem para Animais Silvestres do Inema.

Assista:





Reprodução | GCM