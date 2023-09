Vídeo: suspeito de assalto é espancado por populares em São Marcos

Um homem suspeito de realizar assaltos na região do final de linha do bairro de São Marcos, em Salvador, foi espancado por populares, na noite de segunda-feira, 27. As agressões foram filmadas e divulgadas na redes sociais.

Na imagem é possível ver o homem cercado e sendo agredido com socos, pontapés, pedaços de pau e até com uma corrente. As agressões só param com a chegada da Polícia Militar.

De acordo com a PM, "policiais da 47ª CIPM receberam a informação de que um homem estava sendo agredido por um grupo de pessoas na Rua Direta de São Marcos. Quando da chegada da guarnição, os suspeitos fugiram. O indivíduo foi socorrido para uma unidade hospitalar. Até o momento, ninguém foi preso".

Veja o vídeo:





Cidadão Repórter ao A TARDE