Vídeo: suspeitos chegam em carro e disparam contra homem em Salvador | A TARDE

Um homem foi assassinado em plena luz do dia em Salvador, na tarde de quarta-feira, 20, no bairro de Piatã. O crime foi registrado por câmeras de segurança.

Nas imagens é possível ver que a vítima, identificada como Wesley Lefundes Santos, de 27 anos, conversava com um motociclista no passeio quando um carro surge e os criminosos disparam de dentro do veículo.

Conforme informações que constam no boletim de ocorrência, os suspeitos chegaram em um veículo, atiraram contra Wesley e depois fugiram. O homem foi socorrido por uma unidade do SAMU, mas não resistiu.

As guias periciais e de remoção foram expedidas. Diligências investigativas são realizadas para esclarecer as circunstâncias e autoria e motivação do crime. A 1ª Delegacia de Homicídios (DH/ BTS) que investiga o caso.

Veja o vídeo

Reprodução