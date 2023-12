Vídeo: temporal provoca deslocamento de telhas do Yacht Clube da Bahia | A TARDE

O Yacht Clube da Bahia, que fica localizado no Porto da Barra, também foi uma das áreas afetadas pelas fortes chuvas que atingiram a cidade de Salvador na quarta-feira, 20.

Vídeos que circulam na internet mostram parte da estrutura do equipamento sendo afetada por conta do temporal. A área do local atingida fica de frente para o mar da Baía de Todos os Santos.

Em contato com o Portal A TARDE, a assessoria do Yacht Clube confirmou as informações presentes nas imagens e disse que houve "deslocamento de telhas".

"Devido à nossa localização, estamos suscetíveis a ações do clima e do tempo e, consequentemente, sempre atentos a elas", informou o clube por meio de nota.

Questionados sobre a celeridade de reparação da área afetada, a assessoria informou apenas que a manutenção acontecerá "da forma mais rápido possível, assim como ocorreram em outras ocasiões".

Assista:

Reprodução