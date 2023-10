Vídeo: tiros são registrados no 'arrastão' da Liberdade

A banda Psirico realizou um "arrastão" no bairro da Liberdade com a participação de outras bandas, no último domingo, 1º. Em imagens que circulam nas redes sociais, é possível ouvir os disparos de arma de fogo.

Os disparos ocorreram durante a passagem do cantor Hiago Danadinho. Não houve registros de feridos no evento.

Em nota, a Polícia Militar informou que guarnições da 37ª CIPM foram acionados em razão de disparos de arma de fogo na localidade conhecida como Sieiro. “Os pms não encontraram o autor dos tiros".

Reprodução | Redes Sociais