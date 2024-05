Vídeo: traficantes fortemente armados tocam terror no Subúrbio | A TARDE

A situação nas últimas semanas em Colinas e Mirantes de Periperi parecia ter melhorado, entretanto, na terça-feira, 7, os moradores enfrentaram novamente o sentimento de terror e insegurança por conta de intensos disparos, que iniciaram pela tarde e se estenderam até a manhã desta quarta-feira, 8.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Portal MASSA!, o conflito iniciou no fim da tarde, por volta das 16h25. Fontes relataram ter visto mais de 70 homens carregando armamentos pesados se preparando para a invasão e se direcionando para a região conhecida como Baixada, no bairro do Rio Sena, localizado próximo a Colinas e Mirantes de Periperi.

Ainda de acordo com populares, os bandidos avisaram as escolas para liberarem as crianças pois o 'bicho ia pegar' nas áreas. "A escola me ligou e disse que era para ir buscar minha filha, porque tinha passado uns homens armados. Quando eu estou pegando ela na escola, começou os papocos. Parecia que era dentro da escola. Eu entrei desesperada, um monte de mãe começou a entrar nas escolas. As crianças começaram a gritar: "Eu quero minha mãe, eu quero minha mãe, é tiro, é tiro". Todas desesperadas. E as professoras tentando acalmar as crianças", relatou uma moradora.

"Foi tanto tiro, tanto tiro. Parecia uma cena de filme, todo mundo correndo na rua, fechando, baixando as portas dos estabelecimentos. As crianças todas assustadas. Foi horrível", disse.



Sensação de desespero

O sol se pôs, as horas passaram e o conflito parecia ter cessado. Porém, no meio da madrugada, os populares foram acordados com o som dos disparos, que perduraram de 5h até por volta das 7h da manhã.

Segundo relatos, o tiroteio se estendeu até a estrada do derba, causando insegurança nos motoristas, que evitaram trafegar na via que da acesso à BR-324 durante as primeiras horas da manhã desta quarta-feira.

Consequências na região

Como consequência do sentimento de pânico e insegurança, as escolas de Colinas de Periperi tiveram as aulas suspensas nesta quarta-feira. Informações apuradas pelo MASSA!, apontam que além dos colégios, o posto de saúde da região também deve permanecer fechado.

