Vídeo: trânsito congestionado após cratera aberta na Estrada do Derba

Os motoristas que passam na manhã desta sexta-feira, 18, na BA-528 (Estrada do Derba), no Subúrbio de Salvador, estão tendo que ter bastante paciência. Uma das pistas foi totalmente interditada após uma cratera se abrir na via.

O incidente foi registrado durante a madrugada e teria sido provocado pelo grande volume de chuva que cai na região desde a noite de quinta-feira, 18. Agentes da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) estão no local orientando os motoristas.

O trânsito segue bastante congestionado nos dois sentidos da estrada, que é uma importante via para os moradores do subúrbio chegar a BR-324 e no Centro da cidade. A pista também dá acesso a São Tomé de Paripe e demais bairros da região. O trecho onde a cratera se abriu fica próximo ao Hospital do Subúrbio e ao bairro Vista Alegre.

Por meio de nota, a Secretaria de Infraestrutura da Bahia (Seinfra) informou que "os serviços de recuperação da drenagem do bueiro no ponto afetado da BA-528, que liga os entroncamentos da BR-324, em Águas Claras, e da BA-526, serão iniciados pela empresa responsável pela manutenção da rodovia ainda nesta sexta-feira."

Leo Moreira | Portal A TARDE