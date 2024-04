Vídeo: turista é baleado em assalto no Centro Histórico de Salvador | A TARDE

Um turista de São Paulo, que não teve a identidade divulgada, foi baleado na tarde deste domingo, 31, após um assalto, no início da Ladeira da Praça, próximo à Praça Thomé de Souza, no Centro Histórico de Salvador. Ele não corre risco de morte.

O caso ocorreu após o grupo roubar uma outra turista, vinda da Holanda. Em contato com o Portal A TARDE, a Polícia Militar da Bahia (PMBA) informou que os agentes estavam realizando patrulhamento nas imediações, quando avistaram o grupo de criminosos correndo. Neste momento, houve disparo de arma de fogo e um turista de São Paulo foi ferido.

De acordo com a PM, o turista ferido recebeu os primeiros-socorros de um policial e foi encaminhado para uma unidade de saúde por uma guarnição do Corpo de Bombeiros. Um dos envolvidos no roubo foi detido pelos militares. Com ele, foi apreendida a corrente de ouro que havia sido subtraída da turista holandesa.

O homem preso foi encaminhado para a Delegacia de Proteção ao Turista (Deltur), onde a ocorrência foi registrada.





