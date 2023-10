Vídeo: turistas são assaltadas em frente a hotel na Barra

Três turistas da cidade de Ribeirão Preto (SP) foram vítima de uma tentativa de assalto no bairro da Barra, em Salvador, no último domingo, 8. O crime aconteceu na Rua Engenheiro Milton Oliveira, em frente ao Hotel Pousada Papaya Verde.

Imagens de câmeras de segurança obtidas pelo Portal A TARDE mostram toda a ação criminosa. O bandido abordou as três mulheres anunciando assalto enquanto elas estavam prestes a entrar no hotel.

Uma das vítimas hesitou em entregar seu celular e jogou o aparelho no chão. O bandido se abaixou para pegar o aparelho e ela tentou reagir, quando foi empurada e caiu no chão. A mulher sofreu uma lesão no braço. Em seguida, o assaltante fugiu do local.

Em nota, a Polícia Civil disse que uma das vítimas registrou a ocorrência na manhã de segunda-feira, na 14ª Delegacia Territorial (DT/Barra), que apura o caso.

Reprodução