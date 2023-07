Vídeo: vizinho é preso suspeito de sequestrar e estuprar adolescente

Um homem de 34 anos foi preso em flagrante sob a suspeita de sequestrar e abusar sexualmente de uma adolescente de 12 anos. O caso aconteceu na noite de sexta-feira, 28, no bairro da Caixa D'água, em Salvador.

Segundo as informações da Polícia e relatos de moradores, o suspeito, identificado pelo prenome de "Gabriel", estava mantendo a menina dentro de sua casa. Ele teria forçado que a vítima entrasse em sua casa usando uma faca. A família da jovem chegou a questionar ao homem se a menina estava em sua casa, porém, ele disse não ter visto a adolescente e ainda ajudou a procurar.

Durante a procura, os vizinhos notaram um comportamento estranho e voltaram a procurar na casa do suspeito, onde a jovem foi finalmente encontrada. A garota foi encaminhada para atendimento em uma unidade de saúde e o suspeito foi apresentado Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra a Criança e o Adolescente (Dercca), que vai apurar o caso. Revoltados, populares ainda chegaram a tentar linchar o suspeito.

Em nota, a Polícia Militar informou que "Policiais militares da 37ª CIPM foram acionados para averiguar a denúncia de um possível linchamento a um suspeito de violência sexual contra uma criança de 12 anos na Rua Freitas Henrique, em Caixa d'Água. Ao chegarem, os pms se depararam com populares, que relataram que a garota havia sido encontrada no interior da residência do indivíduo, que é vizinho dela".

O homem foi autuado em flagrante por estupro de vulnerável Dercca.

Imagens enviadas ao Portal A TARDE mostram o momento em que o homem é preso pelos policiais. [Veja vídeo]

Cidadão Repórter