Vídeos: ônibus pega fogo no bairro do Comércio, em Salvador | A TARDE

Um ônibus pegou fogo na manhã desta segunda-feira, 6, no bairro do Comércio, em Salvador. Conforme apurou o Portal A TARDE, a causa do incidente foi uma falha mecânica.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o ônibus pegando fogo na altura do Terminal da França, no sentido Comércio.

Por meio de nota, a Secretaria de Mobilidade (Semob) informou que o ônibus fazia a linha 1607 - Paripe x Barra e sofreu uma pane elétrica na manhã. Passageiros e operadores evacuaram o veículo após o incidente e ninguém ficou ferido.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para tentar controlar as chamas provocadas pela pane.

Veja o vídeo:





Reprodução | Redes Sociais





Reprodução | Redes Sociais

