Vigilância recolhe amostras de gelo para análise de qualidade; entenda | A TARDE

Equipes da Vigilância Sanitária (Visa) tem intensificado o processo de fiscalização com a proximidade do Carnaval 2024. Nesta semana, as indústrias de gelo em Salvador foram inspecionadas, com a finalidade de verificar o controle dos processos de qualidade.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), a ação acontece através de inspeção sanitária e coleta de produtos para análise laboratorial.

A coleta de gelo integra uma proposta nomeada de “Projeto Verão 2024", cujo objetivo principal é monitorar a qualidade sanitária dos alimentos, com a chegada da estação mais quente do ano.

De acordo com a Visa, durante o períodos mais festivos da capital baiana, as altas temperaturas e o aumento dos eventos de massa levam a um crescimento significativo no fluxo de pessoas e, consequentemente, do consumo de determinados produtos, como o gelo, o que exige a adoção de ações preventivas e de controle, visando a redução de riscos à saúde da população.

“O gelo é um dos produtos mais consumidos durante o verão e festejos de rua, o que requer uma atenção especial da VISA municipal. O nosso objetivo é garantir o cumprimento das regras de segurança sanitária, prevenindo riscos à saúde da população”, destacou a Coordenadora da Vigilância Sanitária da SMS, Ludmila Costa.

Ao longo deste mês e início do próximo ano, a equipe técnica da VISA realizará ações de fiscalização em indústrias de gelo para monitorar as condições sanitárias para fabricação deste produto.

Fábricas de gelo, indústrias de alimentos, hotéis, restaurantes e empresas prestadoras de serviços de saúde serão alvo destas ações.