Vila Praiana: polícia afirma que dupla tinha longo histórico criminal

Armas, coletes balísticos, munições e uma granada foram apreendidos por equipes da Polícia Civil da Bahia, na manhã desta quarta-feira, 27, em Vila Praiana, Lauro de Freitas, na região metropolitana de Salvador. Na ação, policiais do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic) e da Coordenação de Operações e Recursos Especiais (Core) localizaram uma área que era utilizada como esconderijo por integrantes de um grupo criminoso.

De acordo com informações da Polícia Civil, nas incursões, as equipes foram recebidas a tiros. Em fuga, indivíduos voltaram a atirar contra os policiais em uma área de mata. Após o confronto, dois homens foram localizados no solo. Eles chegaram a ser socorridos para o hospital Menandro de Farias, mas não resistiram.

Um deles foi identificado pela polícia como Niraldo Cândido dos Santos Neto, 27 anos, condenado a 14 anos de prisão e com mandado de recaptura em aberto, após fugir da penitenciária onde cumpria pena. Além de atuar no tráfico de drogas, ele já havia sido preso por roubo majorado.

O segundo suspeito, Lucas de Jesus Costa, 25 anos, tinha passagem por tráfico de drogas e havia sido beneficiado com alvará de soltura ainda na terça-feira, 26, já sendo flagrado horas depois novamente.

Com a dupla, foram apreendidas duas pistolas calibre .380, um revólver calibre .38, uma granada, duas capas de coletes balísticos, três carregadores de pistola, munições e uma quantidade de drogas não informada.

Todo o material foi apresentado na sede do Deic, para adoção das providências cabíveis. Em seguida, os itens serão encaminhados ao Departamento de Polícia Técnica, para que passem por perícia.