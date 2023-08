"Vivemos uma onda positiva no setor cultural", diz Fernando Guerreiro

Bons ventos sopram atualmente em direção ao segmento cultural do país. Em um recorte da capital baiana, o cenário não é diferente. Sete editais de fomento das diversas linguagens artísticas e atividades culturais, estão contidos no pacote de ações que fazem parte do investimento da Prefeitura, com parceria entre a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Secult Salvador) e a Fundação Gregório de Mattos (FGM).

As inscrições estão previstas para serem abertas em agosto com término em setembro. Os recursos são oriundos do Governo Federal e do próprio município, o que no total, o investimento alcança R$ 50 milhões.

Pela Lei Paulo Gustavo vão ser quatro editais, que são o: SalCine, Gregórios – Ano III, Territórios Criativos e Salvador Cidade Patrimônio.

Pelo menos 69 projetos divididos em três incisos (em consonância com as determinações da Lei Paulo Gustavo) vão sem contemplados. Nesse caso, o investimento total é de R$ 20,3 milhões, sendo R$ 15,3 milhões vêm do Governo Federal, via Lei Paulo Gustavo (LPG) e R$ 5 milhões, suplementação com recursos da Prefeitura de Salvador

Dados estatísticos

Em entrevista no programa Isso é Bahia, A TARDE FM, o presidente da Fundação Gregório de Mattos, Fernando Guerreiro, detalhou a nova plataforma que vai reunir um conjunto de mapeamentos, informações e estatísticas da realidade cultural de Salvador, a ser responsável para obter informações e estatísticas do cenário cultural da capital, dados que vão ser reunidos em um banco enrobustecido de informações.

"Atualmente a gente vive com essa onda positiva no setor cultural. Na pandemia, por exemplo, a prefeitura viabilizou benefícios às pessoas necessitadas que se enquadravam nos perfis prontos a terem o direito, porém ninguém sabia quem se encaixava nos determinados segmentos, como a cultura por exemplo. O que pretendemos é ter esse raio-x do setor cultural de Salvador", ressaltou Guerreiro.