Walter Queiroz relembra história "genial" da família de Armandinho

A Universidade Federal da Bahia concedeu nesta quarta-feira, 24, o título de Doutor Honoris Causa da instituição para o músico baiano Armando da Costa Macêdo, mais conhecido como Armandinho de Dodô e Osmar. A cerimônia que foi realizada no Salão Nobre da Reitoria. O título foi proposto pelas Escolas de Música, de Direito e da Faculdade de Medicina e aprovado pelo Conselho Universitário da UFBA.

O cantor e compositor Walter Queiroz acompanhou a entrega da honraria ao artista baiano e relembrou dos trabalhos realizados com Osmar Macêdo, pai de Armandinho.

"A cultura, a boa música, ao talento baiano, o Carnaval, é um reconhecimento mais do que justo com num talento extraordinário o Armandinho Macedo, filho do meu querido amigo Osmar Macedo, irmão do talentoso, Aroldo Macedo, Betinho Macedo, André Macêdo, pois tive o prazer de trabalhar com eles em outros carnavais e acabei de dizer recentemente que homenagem a Armando é também um reconhecimento da UFBA como instituição inteligente de entrada e preparada e valores baianos acima das suas contingências do carnaval como é", ressaltou o cantor Queiroz.

Cantor Armandinho, homenageado com o título Doutor Honoris Causa da UFBA | Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

"Amanda é um grande artista universal. Talvez o maior instrumentista do mundo na sua guitarra baiana que ele reinventou colocando novas cordas, extraordinária. Ora, uma terra que recentemente até eu escrevi pro jornal A Tarde, eu fiz um artigo chamado Encantador da Bahia, neste artigo Encantador da Bahia, eu faço questão de cruzar o talento extraordinário da ponte dessa terra nas mais variadas direções. Em todos os cantos que a Bahia trilha. Na culinária, na música, no teatro, no jornalismo enfim e seguramente Armando é um ícone desse brilho, é um nome excepcional, fora de série, da mesma cepa da mesma cepa genial de Glauber Rocha, João Ubaldo Ribeiro, Jorge Amado assim grandes poetas e artistas", comentou com emoção do cantor Walter Queiroz.



Armandinho, que completou 70 anos no dia 22 de abril, instrumentista, cantor e compositor brasileiro, é um dos grandes criadores da música da Bahia. Filho de Osmar Macedo, da dupla Dodô e Osmar, que inventou o Trio Elétrico, levou o trio ao patamar das principais linguagens do carnaval.